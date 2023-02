Biathlon: Herrmann-Wick hatte "keinen Bock mehr" - Experte lässt aufhorchen!

Im Wortlaut meinte der ehemalige deutsch-belgische Biathlet bei Eurosport : „Irgendwann ist die Karriere aber zu Ende. Sie hat nun das Glück, theoretisch so abtreten zu können. Ich weiß nicht, ob sie aufhören möchte. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass das ihre letzte Saison gewesen ist.“ Doch damit nicht genug.

Herrmann-Wick hatte „keinen Bock mehr“

So erinnerte sich Rösch an eine Situation nach dem abschließenden WM-Massenstart: „Denise stand eine halbe oder Dreiviertelstunde vollkommen durchnässt in der Mixed Zone Rede und Antwort. Als sie bei mir vorbeilief, hat sie gesagt: ‚Ich habe keinen Bock mehr.‘“ (DATEN: Ergebnisse des Biathlon-Weltcups)