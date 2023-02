FC Liverpool: Verkauf? Entscheidung über Klopp-Klub gefallen

Gakpo nach Wechsel: "Muss mich an vieles gewöhnen"

„Werden wir für immer in England sein? Nein. Verkaufen wir den LFC? Nein. Sprechen wir mit Investoren über den LFC? Ja“, erklärte Reds-Besitzer John W. Henry beim Boston Sports Journal . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Er glaube zwar, dass etwas passieren werde, „aber es wird kein Verkauf sein. Haben wir irgendwas in den vergangenen 20 Jahren verkauft?“, sagte der 73-Jährige weiter.

Liverpool-Verkauf stand im Raum

Liverpool trifft am Dienstag im Champions-League-Achtelfinale auf Real Madrid. Das Rückspiel findet am 15. März statt. Am Samstag hatten die Reds 2:0 bei Newcastle United gewonnen.