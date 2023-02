Sportwetten: DFB-Frauen gegen Schweden favorisiert

Die deutschen Fußballerinnen gehen laut der Buchmacher als Favoritinnen in das erste Länderspiel des WM-Jahres. Für einen Sieg am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg gegen Schweden zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,60-fache des Einsatzes. Die Quote für ein Unentschieden liegt bei 3,60, ein Erfolg der Schwedinnen beim Vize-Europameister ist mit 4,75 notiert.