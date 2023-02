Hannover ohne Innenverteidiger Börner gegen Magdeburg

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Julian Börner verzichten.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Julian Börner verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler muss wegen einer Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel pausieren. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit.