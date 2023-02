Alexandra Popp: „Als Persönlichkeit sehr gewachsen“

Alexandra Popp darf sich im Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden am Dienstag in Duisburg auf einen persönlichen Meilenstein freuen.

Alexandra Popp darf sich im Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg auf einen persönlichen Meilenstein freuen. „Für sie schließt sich hier ein Kreis“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und scherzte augenzwinkernd, Popp ziehe aber mit dem 125. Länderspiel nur mit ihr gleich, „wenn ich sie denn aufstelle...“ Ebenfalls in Duisburg hatte Popp vor fast exakt 13 Jahren auch ihr DFB-Debüt gefeiert.