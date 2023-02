Stroll verpasst Testfahrten in Bahrain

Formel-1-Pilot Lance Stroll hat sich bei einem leichten Fahrradunfall verletzt und wird die Testfahrten in Bahrain (23. bis 25. Februar) verpassen.

