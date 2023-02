Bundesliga: Hoffenheim-Abstieg würde kaum jemanden kratzen - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Die TSG Hoffenheim befindet sich zurzeit in der Negativspirale. SPORT-Kolumnist Tobias Holtkamp spricht über die Gründe und das geringe Interesse an dem Klub.

Es ist wirklich ein Wahnsinn, im ausschließlich negativem Sinne, was sich der Kader, eigentlich ein ansehnlicher Mix aus hochtalentierten und erfahrenen Spielern, in den letzten Monaten zusammenkickt.

Wer mal in Zuzenhausen war, am Trainingszentrum der TSG Hoffenheim, der weiß, dass man viel moderner und zeitgemäßer den Fußball nicht lehren und täglich vermitteln kann. Dass die Spieler im Grunde alles haben - außer vielleicht den nötigen Bock, sich mal wieder zu zerreißen. Ihre zweifellos vorhandene Klasse für ihren Arbeitgeber auf den Platz zu bringen.

Hoffenheim zu sehr Wohlfühloase?

So ehrlich müssen wir sein: Die Bundesliga würde ein Hoffenheimer Abstieg nicht wirklich treffen. Natürlich wird hier niemanden etwas Schlechtes gewünscht, aber gerade in Anbetracht der anderen Kandidaten da unten, Schalke, Hertha oder Bochum, wäre es sogar gut für die Liga, wenn am Ende die TSG abgehen würde.

Gar keine Frage, es ist herausragend, was sie aufgebaut haben in und um Hoffenheim. Was Mäzen und Finanzier Dietmar Hopp für die Region getan hat mit seinem Fußballprojekt. Viele im Weltfußball haben deutlich mehr Millionen in ihren Klub gesteckt - und das viele Geld darin vor allem verbrannt.