Bundesliga: Unsere Trainer sind mit den Nerven runter - Kolumne von Alex Steudel zur Entgleisung von Julian Nagelsmann

Bei Ausrufen wie „Türkensau“, „Schwuchtel“ oder „Kanake“, so steht‘s in der Checkliste, handle es sich um klare Diskriminierungen. Bezeichnungen wie „Arschloch“, „Wichser“ oder „Hurensohn“ dagegen seien lediglich „einfache Beleidigungen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Fußballlehrer verhalten sich anders

Selten fiel mir deshalb die Verwendung der offiziellen Berufsbezeichnung „Fußballlehrer“ so schwer wie in dieser Kolumne. Mit Lehrern, wie ich sie kenne, hat das, was zurzeit an den Seitenlinien oder in den Katakomben der Bundesliga passiert, nichts zu tun. Kein Lehrer hat mir je eine Klassenarbeit mit den Worten „Hier, du Blinder!“ hingeknallt. (Dabei habe ich wahrlich Gründe geliefert.)