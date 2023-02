Skicross: Bohnacker ersetzt Müller im WM-Aufgebot

Die Olympia-Dritte Daniela Maier, für die beim Weltcup in Reiteralm bereits im Viertelfinale Schluss war, geht optimistisch in die WM. "Ich fahre meine bisher beste Saison", sagte die Hoffnungsträgerin aus Urach, "ich stand schon viermal auf dem Podium. Leider hatte ich aber genauso viele Ausfälle im Viertelfinale, was mich ein bisschen ärgert. Nichtsdestotrotz zeigt sich vor allem in den Qualifikationsläufen, dass der Speed stimmt."