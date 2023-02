Hutzajt fordert Olympia ohne Russland und Belarus

Russische Athleten nehmen laut Hutzajt zudem an Sportveranstaltungen teil, "in denen sie verpflichtet sind zu sagen: Wir führen Krieg für eine gerechte Sache. Sie tragen den Buchstaben Z auf ihrer Sportkleidung als Unterstützung der Aggression gegen unser Land. Sie treten für den ZSKA an, den Zentralen Sportklub der Armee. Sie alle haben einen militärischen Dienstgrad. Also unterstützen sie den Staat, der uns überfallen hat. Deswegen sollten sie erst gar nicht bei den Olympischen Spielen antreten."

Die russische Invasion, deren Beginn sich am 24. Februar zum ersten Mal jährt, habe unter anderem dem Sport in der Ukraine extrem zugesetzt. "343 verschiedene sportliche Einrichtungen sind zerstört worden. 231 Athleten wurden getötet, 35 Athleten befinden sich in Gefangenschaft, 3000 aktive Sportler kämpfen direkt an der Front", sagte Hutzajt. Dabei sei Sport in seiner Heimat ein wesentlicher Faktor: "Unsere Athleten treten in den ukrainischen Farben an, sie stehen auf den Podesten mit unserer Flagge in den Händen. Die ganze Welt soll sehen, dass die Ukraine war, ist und auch weiterhin sein wird."