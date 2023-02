Muskuläre Probleme: DFB-Frauen gegen Schweden ohne Lohmann

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Länderspiel gegen Schweden am Dienstag (18.15 Uhr) auf Sydney Lohmann verzichten.

Die Mittelfeldspielerin von Bayern München musste aufgrund von muskulären Problemen vor dem Start ins WM-Jahr in Duisburg abreisen, das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagvormittag bekannt.

Bis Sonntag hatten die Vize-Europameisterinnen in Marbella ein sechstägiges Trainingslager zur Vorbereitung auf die WM absolviert. Bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) trifft Deutschland in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.