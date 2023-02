Snowboard-WM: Nächste Chance für Hofmeister und Co.

"Alle sind motiviert und wissen, worum es geht. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein besseres Ergebnis abliefern", ergänzte Hölz. Am Sonntag waren Mitfavoritin Ramona Hofmeister und Co. im Parallel-Riesenslalom wie bei Olympia in Peking ohne die erhoffte Medaille geblieben.

Nach dem Parallel-Slalom steht für die Racer am Mittwoch noch die Team-Entscheidung auf dem Programm. In beiden Wettbewerben gehören die deutschen Athleten um die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin Hofmeister zu den Medaillenanwärtern. Die WM der Snowboarder und Ski-Freestyler in Georgien endet am 5. März.