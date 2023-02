2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg trennt sich von Weinzierl - Nachfolge offen

Kleindienst on fire! Dieser Viererpack schreibt Geschichte

Der 1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Markus Weinzierl - nach nur 13 Spielen. Die Nachfolge bleibt zunächst offen, die Bosse wollen sich in Kürze äußern.

Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, muss auch dessen Co-Trainer Tobias Zellner gehen. Um 13 Uhr will sich der Club auf einer Pressekonferenz äußern, an der unter anderem Sportvorstand Dieter Hecking teilnehmen soll.