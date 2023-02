Laureus Awards: Zahlreiche Stars nominiert

Die Preisträger in insgesamt sieben Kategorien werden bei den Laureus World Sports Awards im Frühjahr bekannt gegeben. Zwei aufstrebende Tennistalente sind für den Laureus World Breakthrough of the Year Award nominiert worden: der Spanier Carlos Alcaraz, der die US Open gewann und zwischenzeitlich die Nummer eins der Weltrangliste war, und die Kasachin Jelena Rybakina, die in Wimbledon triumphierte. Ebenfalls nominiert ist die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft der Männer, die ins WM-Halbfinale einzog.