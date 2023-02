Rekord: Antonius gewinnt $2 Millionen in einer Hand

Anzeige

Patrik Antonius © PokerGO

Robin Scherr

In Las Vegas wurde in der vergangenen Nacht der größte Pot ausgespielt, der jemals in einem per Livestream übertragenen Poker Cash Game in den USA zu sehen war.

Das im Aria Resort & Casino ansässige PokerGO Studio veranstaltete an diesem Wochenende mit dem „Cash of the Titans“ eine Sonderausgabe der beliebten TV-Show „No Gamble No Future“. Am Sonntagabend stand die dritte und letzte Session auf dem Spielplan, die mit Blinds $1.000/$2.000/$2.000 bei $1 Million Buy-in gespielt wurde.

Nach gut einer halben Stunde kam es bereits zum großen Schlagabtausch zwischen Eric Persson und Patrik Antonius. Persson hatte den Pot mit Q♥9♥ und einem Raise auf $7.000 eröffnet, zwei Plätze weiter callte Rob Yong am Button mit A♣2♣. Antonius fand daraufhin A♥K♥ im Small Blind, erhöhte auf $30.000.

Persson und Yong zahlten nach, sodass es zu dritt an den 3♥3♣8♥-Flop ging. Antonius spielte $40.000 an, Persson raiste ohne zu zögern auf $140.000. Yong verabschiedete sich aus der Hand, Antonius dagegen erhöhte noch einmal auf $250.000 und Persson zahlte nach.

Am Turn fiel das A♠ und diesmal spielte der Finne $150.000 an, was Persson mit dem All-in für $692.000 beantwortete. Antonius benötigte danach zehn Sekunden für den Call und gewann nach dem bedeutungslosen J♠ am River den Rekord-Pot im Wert von $1.978.000.