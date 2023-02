DSV hofft in Planica auf nächsten WM-Erfolg

Form von Wellinger und Co. weckt Hoffnungen für WM © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Der Deutsche Skiverband (DSV) hofft nach den guten Auftritten der Biathleten und Alpinen auf eine Fortsetzung der Medaillenjagd bei der Nordischen Ski-WM in Planica.

„Das gibt schon einen Schub, und natürlich lässt sich das übertragen. Wir haben gute Chancen“, sagte DSV-Präsident Franz Steinle dem SID vor der Eröffnungsfeier am Dienstag (20.23 Uhr).

Sowohl Biathleten als auch Alpine hatten bei ihrem Saisonhöhepunkt Einzel-Gold geholt, in Slowenien gehen nun Skispringer, Kombinierer und Langläufer an den Start. "Natürlich haben wir Hoffnungen. Wir haben eigentlich in allen Disziplinen Chancen, mittlerweile ja auch im Langlauf. Da sind die Erwartungen schon da", sagte Steinle.