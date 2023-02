Premier League: "Dafür sollte Potter entlassen werden!" - Chelsea-Trainer angezählt

„Ich denke, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns und ich denke, wir hatten viele Herausforderungen, was die Integration jüngerer Spieler in die Premier League angeht“, erklärte Chelsea-Trainer Graham Potter nach der Partie gegen die Saints.

Ex-Profi fordert die Entlassung von Chelsea-Trainer Potter

Die Kritik an Potter, der erst im vergangenen September den gefeuerten Thomas Tuchel ersetzt hatte, wächst. Die Fans buhten bereits ihre eigene Mannschaft aus, als die Spieler gegen Southampton in die Halbzeitpause gingen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Wovon redet er? Du spielst gegen eine Mannschaft, die in Aufruhr ist, die keinen Trainer hat, die keine Siege in Folge einfahren kann, und du beschwerst dich, dass du Mudryk von der Bank holen musstest, dass du Felix aufstellen musstest. Willst du mich vera****en?“, lederte Agbonlahor.

Ex-Profi kritisiert Offensive von Chelsea

„Manchmal weiß ich nicht mehr, was sie eigentlich vorhaben“, schilderte der Ex-Profi bei der BBC. Als Beispiel nahm er eine Szene, die diese Problematik für ihn bestmöglich beschreibt. „Sterling hat den Ball, es gibt keine Optionen, also geht er zurück, er geht in die Mitte. Das erlaubt Southampton, Männer hinter den Ball zu bekommen und es ihnen sehr schwer zu machen“, beschrieb er und sprach zu dem vom „fehlenden Killerinstikt“ in der Mannschaft.