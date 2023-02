Barca hält Real auf Distanz

Spitzenreiter FC Barcelona hat seine beeindruckende Siegesserie in der spanischen La Liga auch gegen den FC Cadiz fortgesetzt. Die Katalanen sicherten sich durch das 2:0 (2:0) am Sonntagabend nicht nur den siebten Erfolg in der Liga in Serie, sondern hielten zugleich Verfolger Real Madrid acht Punkte auf Distanz.