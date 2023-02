La Liga: Lewandowski-Treffer erhält irre Barça-Serie!

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gewann der FC Barcelona am Sonntagabend gegen Cádiz - und hält eine irre Serie am Leben.

Sergi Roberto brachte die Blaugrana in der 43. Minute in Front, ehe der ehemalige Bayern-Star Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) einen abgeblockten Schuss veredelte und eine irre Serie am Leben hielt.