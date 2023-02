Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05, 2:3 (1:2)

Im Spiel von Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Mannschaft von Bo Svensson. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte sich der FSV als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

In der 26. Minute erzielte Anthony Caci das 1:0 für den Gast. Mainz bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Nadiem Amiri für den Ausgleich sorgte (32.). In der Nachspielzeit schockte Leandro Barreiro Bayer, als er das Führungstor für den 1. FSV Mainz 05 erzielte (45.). Der FSV nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der Halbzeit nahm Leverkusen gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Jeremie Frimpong und Piero Hincapie für Odilon Kossounou und Callum Hudson-Odoi auf dem Platz. In der 55. Minute stellte Xabier Alonso Olano um und schickte in einem Doppelwechsel Patrik Schick und Florian Wirtz für Amiri und Daley Sinkgraven auf den Rasen. Schick witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Bayer 04 Leverkusen ein (58.). Mit Ludovic Ajorque und Jae-Sung Lee nahm Bo Svensson in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcus Ingvartsen und Dominik Kohr. In der 81. Minute ging es schließlich bergab für Bayer, als man in Person von Amine Adli einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Der verwandelte Strafstoß von Ingvartsen brachte Mainz vor 20.000 Zuschauern nach 82 Minuten mit 3:2 in Führung. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es Leverkusen nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.