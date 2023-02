Bundesliga: Borussia Dortmund – Hertha BSC, 4:1 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Karim Adeyemi. In der 27. Minute traf der Spieler des BVB ins Schwarze. Der Treffer von Donyell Malen aus der 31. Minute bedeutete vor den 81.365 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten des Teams von Coach Edin Terzic. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Lucas Tousart versenkte den Ball in der 46. Minute im Netz von Dortmund. In der 66. Minute stellte Borussia Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Jude Bellingham und Sebastien Haller auf den Platz und ersetzten Salih Özcan und Malen. Das 3:1 des BVB stellte Marco Reus sicher (76.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Julian Brandt, als er das 4:1 für Dortmund besorgte (90.). Schlussendlich verbuchte Borussia Dortmund gegen Hertha BSC einen überzeugenden Heimerfolg.