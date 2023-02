Anzeige

XFL: Dwayne "The Rock" Johnson und das Geheimnis hinter den Brahmas Das Geheimnis hinter den Brahmas

Manuel Habermeier

Die XFL will sich in der NFL-freien Zeit als Football-Profiliga in den USA etablieren. Die Teams kennt man bereits vom ersten Re-Start 2020. Ein Name dürfte jedoch immer noch für ein Fragezeichen sorgen. Wer oder was ist ein Brahma?

Der Start in die erste XFL-Saison seit 2020 ist gelungen.

Niemand Geringeres als Eigentümer Dwyane „The Rock“ Johnson eröffnete die aktuelle Saison mit einer energiegeladenen Ansprache in einem blauen Trikot der Arlington Renegades, die nach einem Krimi mit 22:20 gegen die Vegas Vipers den ersten Sieg einfuhren. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Und es geht direkt spannend weiter. Am Sonntagabend duellieren sich die San Antonio Brahmas und St. Louis Battlehawks (ab 21.00 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) um den perfekten Start in die neue XFL-Saison. (NEWS: Die Vision hinter The Rocks XFL)

Noch passender wäre es allerdings gewesen, wenn San Antonio das erste Match der neuen Spielzeit absolviert hätte und „The Rock“ im Brahmas-Trikot am Ende seiner Rede ‚Let‘s ball out, Baby!‘ geschrien hätte. Denn zwischen ihm und dem Team aus San Antonio herrscht eine besondere Verbindung. (NEWS: Alles zur XFL)

Indische Gottheit, Stier oder Huhn? Was ist ein Brahma?

Doch zuerst einmal die Frage: Wer oder was ist eigentlich ein Brahma?

Einigen dürfte Brahma als Gott aus dem Hinduismus bekannt sein. Er ist als „Schöpfer“ bekannt und bildet mit Vishnu (“Der Bewahrer“) und Shiva (“Der Zerstörer“) die Dreifaltigkeit der Hindus. Außer der Namensgleichheit hat die Texas-Franchise jedoch nichts mit der Gottheit gemein - obwohl man sich in San Antonio wohl gerne als Schöpfer eine Titel-Dynastie sehen würde. (SERVICE: XFL-Tabelle)

Vielleicht denkt so mancher bei dem Namen aber auch an das Brahma-Huhn. Diese Riesenhuhnart, die aus Kreuzung verschiedener Arten in Nordamerika entstanden ist, erfreute sich vor allem im 19. Jahrhundert in Deutschland und England großer Beliebtheit in der Geflügelzucht.

Tatsächlich kommt man mit dem Brahma-Huhn der Sache schon näher. Bei den Brahmas handelt es sich wirklich um eine Tierart. Aber, wie es sich für Texas gehört, um einen Stier. Seit 1885 in den USA gezüchtet, ist es heutzutage weltweit verbreitet und unter anderem in Australien die häufigste Rasse.

Dwayne „The Rock“ Johnson und die Stiere

Und genau hier kommt Dwayne Johnson wieder ins Spiel. Der 50-Jährige verwendet den Stier bereits seit langem als sein persönliches Maskottchen - das auch seine Standardmimik widerspiegelte: die hochgezogene Augenbraue. Ende der 1990er ließ er sich einen Stierkopf auf den rechten Oberarm tätowieren, welchen er im Jahr 2017 zu einem Tattoo über den kompletten Oberarm ausweitete.

Auch in seiner WWE-Karriere spielte der Brahma eine Rolle: „Brahma Bull“ war eine seiner Spitznamen, gleich zweimal absolvierte er auch ein „Brahma Bullrope-Match“, bei dem er sich mit einem Seil mit Kuhglocke an den Gegner band.

Die Brahmas haben mit ihrem Maskottchen also alles richtig gemacht. Die Fans lieben ihren heimischen Stier und der XFL-Boss dürfte emotional ebenfalls eine Verbundenheit verspüren.