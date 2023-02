Deutschland siegt mit Wellinger und Geiger bei WM-Generalprobe

Das klar favorisierte deutsche Duo entschied beim Weltcup im rumänischen Rasnov den Super-Team-Wettbewerb vor Slowenien und Österreich für sich und fährt mit viel Selbstvertrauen zu den Titelkämpfen in Planica. Allerdings waren abgesehen von der deutschen Mannschaft wegen der nahenden WM nur B-Mannschaften am Start. (NEWS: Alle Infos zum Skispringen)

Wellinger überzeugte einen Tag nach seinem zweiten Saisonsieg im Dauerregen ebenso wie Geiger, der am Samstag Dritter geworden war. Nach drei Wertungsdurchgängen in dem erst zum zweiten Mal ausgetragenen Format hatte das DSV-Duo 736,9 Punkte auf dem Konto und verwies die Slowenen Ziga Jelar und Maksim Bartolj (703,1) klar auf die Plätze. Rang drei ging an Philipp Aschenwald und Clemens Aigner (700,8).