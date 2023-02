Union Berlin verpasst Tabellenführung - Schalke stellt Rekord auf: zum vierten Mal in Folge 0:0

Kein Durchkommen gegen Schalke „00″: Union Berlin hat die große Chance auf die Tabellenführung in der Bundesliga vergeben und reist als Jäger statt Gejagter zum Gipfeltreffen bei Bayern München am kommenden Wochenende.

Gegen Schlusslicht Schalke 04 kam das Team von Trainer Urs Fischer am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Für Union war es drei Tage nach dem Remis bei Ajax Amsterdam die zweite Nullnummer nacheinander. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Schalke spielte bereits zum vierten Mal in Folge torlos und stellte einen Bundesliga-Rekord auf. Im Kampf um den Klassenerhalt gelang aufgrund fehlender Durchschlagskraft in der Offensive der erhoffte Befreiungsschlag aber erneut nicht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Trösten dürfte Schalke auch die Statistik aus besseren Zeiten nicht: Vier Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage gab es zuletzt vor über drei Jahren - vor dem großen Absturz, der anderthalb Jahre später zum Abstieg führte. Vier Spiele in Folge ohne Gegentor letztmals 2018: Damals wurde Schalke Vizemeister.

Die erneute Teilnahme am internationalen Wettbewerb als neues Saisonziel hatte Union vor dem Spiel ausgerufen. Das am 21. Spieltag zu tun, sei „surreal“, so Trainer Fischer.