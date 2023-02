3. Liga: Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund II, 2:0 (0:0)

Bei Rot-Weiss Essen holte sich die Zweitvertretung von Borussia Dortmund eine 0:2-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Essen wurde der Favoritenrolle gerecht. Der BVB II war beim 1:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Für den Führungstreffer von Rot-Weiss Essen zeichnete Thomas Eisfeld verantwortlich (51.). Mit einem Doppelwechsel wollte Dortmund II frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Jan Zimmermann Rodney Elongo-Yombo und Abdoulaye Kamara für Moses Otuali und Tom Rothe auf den Platz (65.). Jan Zimmermann wollte die Gäste zu einem Ruck bewegen und so sollten Cyrill Akono und Göktan Gürpüz eingewechselt für Justin Njinmah und Soumaila Coulibaly neue Impulse setzen (82.). Der Treffer von Björn Rother ließ nach 85 Minuten die 16.267 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von Essen. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Benen (Nordhorn) feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen Borussia Dortmund II.