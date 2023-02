Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - Mainz 05, LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum Abschluss des 21. Spieltags der Bundesliga gastieren die zuletzt siegreichen Mainzer am Sonntagabend bei den unter der Leitung von Cheftrainer Xabi Alonso wieder erstarkten Leverkusenern. ( ab 19:30 im LIVETICKER )

In den letzten vier Partien vor heimischem Publikum verließen die Rheinländer drei mal als Sieger den Platz. Ausschließlich gegen den BVB im letzten Duell in der BayArena musste man sich geschlagen geben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bundesliga: Bayer Leverkusen - Mainz 05

Ein weiterer Grund um aus Leverkusener Sicht mit breiter Brust in die Partie zu starten: Der tschechische Top-Stürmer Patrick Schick steht kurz vor seinem Bundesliga-Comeback. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach Problemen im Adduktorenbereich und einer zusätzlichen krankheitsbedingten Pause gehörte der 27-Jährige schon unter der Woche bei der Partie gegen den AS Monaco zum Aufgebot der Werkself.

Gegen den FSV Mainz 05 könnte es aus Leverkusener Sicht also endlich wieder zur Wiedervereinigung zwischen den offensiven Weltklasse Akteuren Wirtz und Schick kommen.

Mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen wollen sich Cheftrainer Bo Svensson und sein Team in Leverkusen keinesfalls verstecken. „Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe am Sonntag, gleichzeitig wie gesagt: dem stellen wir uns gerne“, erklärte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Bilanz spricht nicht für Mainz

Viel zu holen gab es in der Vergangenheit für die Mainzer in der BayArena allerdings nicht. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen hagelte es vier Niederlagen. Nur ein einziges Mal trennten sich beide Mannschaften Remis.