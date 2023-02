Irrer Rekord für Dortmunds Handballerinnen

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben am Sonntag allen Grund zum Jubeln. Sie sorgen in der European League für gleich zwei Rekorde.

Es war eine große Handball-Party in der Dortmunder Westfalenhalle!

Mit dem 26:23 (10:10) gegen Siofok KC aus Ungarn bleibt der BVB Tabellenführer in der Gruppe A und trifft im Achtelfinale auf Neptunes des Nantes.

Die Partie geht zudem in die Handball-Geschichte. Insgesamt 11.112 Zuschauern waren zu Gast - und knackten damit den deutschen und EL-Rekord für ein Frauen-Spiel. (NEWS: Alle Infos zum Handball)

„Riesen-Highlight“ für die Handballerinnen von Borussia Dortmund

Dafür hatte der Verein ordentlich die Werbetrommel gerührt. So gab es für die Fans, die eine Karte für das anschließende Bundesliga-Spiel der Fußballer gegen Hertha BSC besaß, vergünstigte Tickets.

Gänsehaut-Stimmung in der Westfalenhalle

Dabei taten sich Grijseels und Co. zunächst offensiv enorm schwer. In den ersten 20 Minuten erzielten sie lediglich vier Toren. Dank einer starken Torhüterin Yara ten Holte, die in der ersten Hälfte elf Bälle parierte, gerieten sie aber nicht zu weit ins Hintertreffen.