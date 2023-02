2. Liga: Hamburger SV – DSC Arminia Bielefeld, 2:1 (1:0)

Ludovit Reis brachte DSC Arminia Bielefeld in der 26. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause reklamierte der HSV eine knappe Führung für sich. Daniel Scherning schickte Jomaine Consbruch aufs Feld. Sebastian Vasiliadis blieb in der Kabine. Bastian Oczipka vollendete in der 51. Minute vor 56.905 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Bakery Jatta schoss für Hamburg in der 57. Minute das zweite Tor. In der 71. Minute stellte Tim Walter um und schickte in einem Doppelwechsel Sonny Kittel und Noah Katterbach für Jonas Meffert und Jean-Luc Dompé auf den Rasen. Daniel Scherning wollte die Arminia zu einem Ruck bewegen und so sollten Marc Rzatkowski und Theo Corbeanu eingewechselt für Ivan Lepinjica und Oczipka neue Impulse setzen (84.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Siebert (Berlin) gewann der Hamburger SV gegen Bielefeld.