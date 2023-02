2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Nürnberg, 5:0 (3:0)

Tim Kleindienst sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (19./23./39.) aus der Perspektive der Gastgeber. Nürnberg schwächte sich schon früh, als Enrico Valentini mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (33.). Nach dem souveränen Auftreten des 1. FC Heidenheim 1846 überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In Durchgang zwei lief Mats Möller Daehli anstelle von Kwadwo Duah für den 1. FC Nürnberg auf. Markus Weinzierl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Fabian Nürnberger und Taylan Duman auf den Platz (74.). Kleindienst führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (81.). Mit Florian Pick und Jonas Föhrenbach nahm Frank Schmidt in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christian Kühlwetter und Norman Theuerkauf. Marnon Busch stellte schließlich in der 86. Minute den 5:0-Sieg für Heidenheim sicher. Mit dem Spielende fuhr Heidenheim einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen den 1. FC Heidenheim 1846 heute kein Kraut gewachsen war.