2. Liga: SV Sandhausen – Karlsruher SC, 0:3 (0:1)

Die 7.866 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jerome Gondorf brachte die Gäste bereits in der achten Minute in Front. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Teams von Coach Christian Eichner in die Kabine. Mikkel Kaufmann machte in der 52. Minute das 2:0 des KSC perfekt. Die Sandhäuser stellten in der 55. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Marcel Ritzmaier, Dennis Diekmeier und Joseph Ganda für Philipp Ochs, Raphael Framberger und Bashkim Ajdini auf den Platz. Fabian Schleusener besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Karlsruhe (73.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Christian Eichner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Simone Rapp und Marco Thiede kamen für Kaufmann und Sebastian Jung ins Spiel (78.). Alois Schwartz wollte Sandhausen zu einem Ruck bewegen und so sollten David Kinsombi und Kemal Ademi eingewechselt für Christian Kinsombi und Alexander Esswein neue Impulse setzen (85.). Mit Paul Nebel und Gondorf nahm Christian Eichner in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lucas Cueto und Leon Jensen. Die 0:3-Heimniederlage des SV Sandhausen war Realität, als Schiedsrichter Badstübner (Nürnberg) die Partie letztendlich abpfiff.