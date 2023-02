3. Liga: TSV 1860 München – SC Verl, 0:3 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Maximilian Wolfram stellte die Weichen für den SC Verl auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Doppelwechsel holte Günther Gorenzel-Simonitsch Raphael Holzhauser und Albion Vrenezi vom Feld und brachte Joseph Boyamba und Meris Skenderovic ins Spiel (59.). Mit Luca Stellwagen und Nicolas Sessa nahm Michel Kniat in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Michel Stöcker und Jesse Tugbenyo. Für das 2:0 von Verl zeichnete Tugbenyo verantwortlich (78.). Joscha Wosz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gäste (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Verl den TSV 1860 München 3:0.