Anzeige

Football, XFL auf SPORT1: Wer sind die Saison-Favoriten? Quarterback-Situation im Fokus XFL: Auf diese Teams kommt‘s an

Brady macht endgültig Schluss

Gerald Meier

Am Wochenende startet die bei SPORT1 anlaufende Football-Liga XFL in die Saison. Mit welchem Team ist zu rechnen, wer gilt als Geheimtipp? SPORT1-Kolumnist Doc Meier wagt einen Blick auf die Titel-Favoriten.

Der Countdown läuft: Mit Spannung erwarten Football-Fans in den USA und weltweit den Startschuss zur am Samstag anlaufenden und bei SPORT1 übertragenen neuen Saison in der XFL.

Die Liga unternimmt dabei ihren dritten Anlauf, um sich nach mehr als 20 Jahren nachhaltig zu etablieren.

Anzeige

Waren die beiden ersten Spielzeiten 2001 und 2020 noch deutlich unter den Erwartungen geblieben, soll jetzt unter den neuen Eigentümern, zu denen auch Dwayne „The Rock“ Johnson gehört, der Durchbruch geschafft werden. (HINTERGRUND: Das Imperium von The Rock)

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, meint auch SPORT1-Kolumnist Doc Meier: Ein fresher Look, langfristig denkende Eigentümer und Investoren und ein TV-Vertrag mit Disney (ABC) und ESPN garantieren eine State of the Art Live Coverage.

Zumal: Von den 560 Spielern aus der Draft haben 285 NFL-Erfahrung. Das macht die XFL zur besten Football Liga nach der NFL. Und: Die Ticketverkäufe lagen vier Wochen vor Saisonstart bei 80 Prozent der Erwartungen.

Acht Teams spielen in zwei Gruppen (Nord und Süd), jedes Team hat 10 Saisonspiele. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten kommen ins Halbfinale. Das XFL Championship Game, das noch keinen griffigen Namen wie Super Bowl hat, schließt die Saison am 13. Mai. 2023 dann ab.

XFL: Welches Team hat den besten Quarterback?

Erwähnenswert indes: Nur wenige Spieler aus der Saison 2020, die wegen der Corona-Pandemie mitten in der Spielzeit abgebrochen worden war, haben den Weg in die Roster der Teams zurückgefunden. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Um die Spielstärken der D.C. Defenders, Seattle Sea Dragons, St. Louis Battlehawks, Vegas Vipers (North Division) und der Arlington Renegades, Houston Roughnecks, Orlando Guardians und San Antonio Brahmas (South Division) einschätzen zu können, muss also die Papierform herhalten.

Anzeige

Natürlich dreht sich dabei alles um die Quarterbacks. Seit dem XFL Draft im November 2022 hat sich bei fast allen Teams auf der Spielmacher-Position viel verändert. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Insider räumten zuletzt den St. Louis Battlehawks um QB A.J. McCarron die größten Chancen auf den Titel ein. Mit den jüngsten Last-Minute-Verpflichtungen wie bei den Vegas Vipers mit Brett Hundley, der seit 2015 für verschiedene NFL Teams aufgelaufen war, ist die Favoritenrolle in der North Division jedoch wieder völlig offen.

XFL-Teams sind in Texas stationiert

In der Süd-Gruppe liegen - auch bei den Buchmachern - die Seattle Sea Dragons um QB Ben DiNucci weit vorne. Die Orlando Guardians, die bisher als ein Außenseiter galten, haben wiederum mit QB Paxton Lynch gerade einen erfahrenen Mann mit NFL-, CFL- und USFL-Praxis aus dem Hut gezaubert.

Bevor allerdings der erste Down gespielt ist, gehört das alles in Reich der Spekulation. Die Head Coaches sind mit ihren Teams allesamt im XFL Hub im texanischen Arlington stationiert, wohnen und trainieren dort. (KOLUMNE: Die Vision hinter The Rocks XFL)

Sich unter diesen Bedingungen nicht in die Karten schauen zu lassen, erscheint schwer. Stärken und Schwächen der anderen Teams dürften untereinander bekannt sein.

So oder so: Gemessen an der Qualität und Motivation der Mannschaften verspricht die XFL-Saison Hochspannung und sollte einige Überraschungen bereithalten.

Die XFL bei SPORT1