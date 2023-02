Neymar mit Trage verletzt vom Platz gebracht

Paris St. Germain muss möglicherweise um den Einsatz von Neymar im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Bayern München am 8. März bangen.

Der französische Fußballmeister Paris St. Germain muss möglicherweise um den Einsatz von Starspieler Neymar im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Bayern München am 8. März bangen. Beim Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lille wurde der Brasilianer in der 51. Minute mit der Trage aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel vom Platz gebracht.