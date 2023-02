Ligue 1: Neymar-Schock bei PSG-Spektakel! Superstar verletzt sich gegen Lille

PSG und der OSC Lille liefen sich ein packendes Duell, in dem die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fällt. Überschattet wird die Begegnung von einer Verletzung Neymars.

Was für ein irres Spiel!

Paris Saint-Germain hat in einer wilden Partie gegen OSC Lille mit 4:3 (2:1) gewonnen und damit den Negativtrend von wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge beendet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell, in dem Lille einen schnellen 0:2-Rückstand in ein 3:2 drehte, nur um dann in der Nachspielzeit durch einen sehenswerten Freistoß von Lionel Messi (90.+5) doch noch zu verlieren.