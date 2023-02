Anzeige

Leichtathletik: Mihambo mit vier Sprüngen zum Glück Mihambo plant schon nächsten Titel

Sechster Hallentitel in Folge für Malaika Mihambo © AFP/SID/INA FASSBENDER

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo gewinnt zum sechsten Mal in Folge den Titel bei den deutschen Hallen-Meisterschaften.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat zum sechsten Mal in Folge den Titel bei den deutschen Hallen-Meisterschaften gewonnen.

Die Weltmeisterin setzte sich am Sonntag in Dortmund mit 6,66 m vor Maryse Luzolo (Königstein/6,49) und Mikaelle Assani (Karlsruhe/6,41) durch, an ihren Saisonbestwert von 6,83 m kam sie nicht heran. Mihambos Hallenbestleistung liegt bei 7,07 m.

Die Ausnahmeathletin erzielte ihren besten Sprung im fünften Versuch, sie wirkte insgesamt etwas müde, ließ unter anderem den dritten Sprung aus. „Es war eigentlich klar, dass ich nur vier Sprünge machen will. Ich hätte natürlich auch einen fünften gemacht, wenn ich einen hätte machen müssen“, erklärte sie nach ihrem Triumph und fügte hinzu: „Letztendlich habe ich aber das langfristige Ziel (WM 2023 in Budapest, Anm. d. Red.) vor Augen und darauf richtet sich die ganze Saison aus.“ (NEWS: Alles zur Leichtathletik)

Grund zur Beunruhigung gebe es jedoch nicht, wie die zweimalige Weltmeisterin versicherte - auch nicht wegen der Bandage am Knie. “Ich kann damit springen, es ist alles gut“, erklärte sie diese als reine Vorsichtsmaßnahme. „Es ist ein Geben und Nehmen. Man muss auf den Körper hören und seine Grenzen akzeptieren. Deswegen waren vier Sprünge heute genug.“

Mihambo war bereits am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle am Start gewesen: Über die 60 m ließ die Ausnahmeathletin als Fünfte zahlreiche Sprinterinnen hinter sich (7,37).