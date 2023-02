Transfer News: Virkus spricht über Thuram-Zukunft - "Haben uns gestreckt"

Verständnis für Fan-Wut! Virkus nimmt Spieler in die Pflicht

Thuram, der 2019 von EA Guingamp kam, hat sich in Gladbach zu einem Star-Spieler entwickelt und dürfte nun den nächsten Schritt machen. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)

Zahlreiche Top-Teams wie Inter Mailand und auch der FC Bayern zeigten in der Vergangenheit Interesse an dem bulligen Stürmer, der in dieser Spielzeit 14 Tore erzielt hat. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)