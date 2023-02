Anzeige

Bundesliga heute live: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 im TV, Stream, Ticker Schalke will auf Sieg spielen

Thon zuversichtlich: Glaubt an "kleines Schalke-Wunder"

Am 21. Spieltag geht es für Schalke 04 nach Berlin. Beim 1. FC Union wollen die Knappen eine Serie fortsetzen und eine andere beenden.

Für Schalke 04 steht am 21. Spieltag der Bundesliga eine schwere Aufgabe in der Fremde an.

Beim 1. FC Union Berlin geht es für das Ligaschlusslicht um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Thomas Reis hat vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten (ab 15.30 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker) jedoch eine klare Ansage parat: „Wir wollen da gewinnen“, gab er sich auf der Pressekonferenz kämpferisch. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schon vor dem Anpfiff auf ein Unentschieden zu hoffen, „das ist nicht meine Welt und kann auch nicht die Welt von Schalke sein“, fügte er hinzu.

Hoffnung schöpft der Schalke-Coach dabei aus den letzten drei Ligaspielen. Gegen Wolfsburg, Mönchengladbach und Köln blieben die Knappen jeweils ohne Gegentor. „Wir haben die Null gehalten - nicht, weil wir gemauert haben, wir haben aktiv gearbeitet“, stellte er klar.

Bundesliga live: 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

Zwar stehen auch vorne in diesen Spielen null Tore auf der Habenseite, dies soll sich in Berlin jedoch ändern und der Serie damit ein positiver Touch gegeben werden. „Wenn wir in Berlin drei Punkte holen, kann diese Serie auch sehr positiv gesehen werden.“

Allerdings muss Reis personell kreativ werden. Mit Sebastian Polter, Sepp van den Berg, Justin Heekeren, Danny Latza, Marcin Kaminski und Niklas Tauer muss Schalke gleich auf sechs Spieler verzichten. Dazu könnte auch noch Tim Starke ausfallen. Der Einsatz des Rechtsaußen ist wegen Fußproblemen noch fraglich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoffnung macht jedoch die Geschichte. In der Bundesliga ist neben dem FC Bayern München lediglich Schalke im Stadion An der Alten Försterei noch ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Remis stehen für die Knappen in Köppenick zu Buche.

Allerdings ist Union aktuell in absoluter Galaform. Nach der Winterpause feierte Union in fünf Spielen fünf Siege. Dazu kommt das Team von Urs Fischer mit viel Selbstbewusstsein nach dem starken Auftritt in der Europa League bei Ajax Amsterdam auf den Platz.

Union - Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Seguin, Haberer - Jordan, Becker

Schalke: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Krauß, Kral - Kozuki, Zalazar, Bülter - Mi. Frey

So können Sie Union - Schalke live im TV & Stream verfolgen

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

