Deshalb sind Neymar, Messi & Co. bei PSG unzufrieden

Die Unzufriedenheit sei bei PSG deutlich zu spüren. Auch bei den Fans, die nach der dritten Niederlage in Folge innerhalb einer Woche am Dienstagabend im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Bayern München das Schlimmste befürchten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Neymar äußerte sich kritisch

Neymar wählte demnach am vorvergangenen Samstag während des Spiels nicht zum ersten Mal unfreundliche Worte gegenüber Vitinha und Ekitiké.

Unverständnis wegen Draxler

Einige fragen sich auch, warum PSG im nächsten Sommer 37 Millionen Euro für Leihspieler Ekitiké ausgeben will, dem eine Rolle als Ersatzspieler zugedacht ist, wenn sie doch Arnaud Kalimuendo in ihren Reihen hatten.

Dieser wurde im Verein ausgebildet und hat ein Profil, das dem Bedarf an Tiefe im Spiel der Pariser, insbesondere in Abwesenheit von Mbappé, eher entspricht als das des von ausgeliehenen Akteurs. „Man greift Ekitiké an, um die Leistungen einiger zu verbergen“, erklärte ein enger Vertrauter des Teams.