Bundesliga: Strittige Rote Karte für Upamecano - Welz verteidigt sich: "Entscheidung im Graubereich"

Im Duell von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern war Alassane Pléa nach einem Sprintduell über das halbe Spielfeld nach gerade einmal acht Spielminuten vom Münchener Verteidiger Dayot Upamecano nur noch per Foul am Torerfolg zu stoppen - oder? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach dem vermeintlichen Kontakt an der Schulter verwies Schiedsrichter Tobias Welz den französischen Abwehrspieler umgehend des Feldes. Auch nach minutenlanger Rücksprache mit den Videoassistenten in Köln hielt er an seiner Entscheidung fest.