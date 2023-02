Bob: Nolte gewinnt Gesamtweltcup im Zweier

Vor dem Rennen in Sigulda hatte Nolte nur zwei Zähler vor Kalicki gelegen, zusammen mit Anschieberin Neele Schuten ließ die Winterbergerin am Sonntag dann keine Zweifel am Triumph aufkommen. Ihre neun Hundertstel Vorsprung aus dem ersten Lauf verteidigte Nolte souverän. (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)