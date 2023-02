Weinbuch kündigt letzte WM als Bundestrainer an

Am Dienstag beginnt die Nordische Ski-WM © AFP/POOL/SID/HANNAH MCKAY

Für Hermann Weinbuch wird die Nordische Ski-WM in Planica nach mehr als einem Vierteljahrhundert wohl die letzte als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer. „Ja, ich denke schon“, sagte der 62-Jährige am Sonntag auf die Frage, ob die am Dienstag beginnenden Titelkämpfe seine letzten als Chefcoach werden.