FC Bayern: Mane zurück im Teamtraining

Das Comeback von Bayern Münchens Superstar Sadio Mane rückt näher: Der 30 Jahre alte Offensivspieler nahm am Sonntag erstmals wieder am Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil. Möglicherweise steht Mane schon am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung.