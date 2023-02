Eissprinter Nico Ihle beendet seine Karriere

Ihle hängt seine Kufen an den Nagel © NTB/NTB/SID/HAKON MOSVOLD LARSEN

Eisschnellläufer Nico Ihle bestreitet am Samstag beim Deutschland-Cup auf seiner Heimbahn in Chemnitz seinen letzten Wettkampf und beendet seine Karriere.

Eisschnellläufer Nico Ihle (37) hat am Samstag beim Deutschland-Cup auf seiner Heimbahn in Chemnitz den letzten Wettkampf seiner langen Karriere bestritten. Der dreimalige Olympiateilnehmer wurde bei seinem Abschiedsrennen über 500 m Dritter und über 1000 m Zweiter.

Ursprünglich wollte der Sachse bei der Einzelstrecken-WM am ersten März-Wochenende in Heerenveen seinen Rücktritt bekannt geben. Doch der Sprintspezialist verpasste im Januar bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt die Qualifikation.