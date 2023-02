2. Liga: FC Hansa Rostock – SV Darmstadt 98, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Darmstadt ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Torsten Lieberknecht Tobias Kempe und Jannik Müller vom Feld und brachte Keanan Bennetts und Clemens Riedel ins Spiel. Phillip Tietz brach für den SV Darmstadt 98 den Bann und markierte in der 78. Minute die Führung. FC Hansa Rostock stellte in der 85. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ridge Munsy, Nils Fröling und Simon Rhein für Rick van Drongelen, Haris Duljevic und Dennis Dressel auf den Platz. Mit Mathias Honsak und Tietz nahm Torsten Lieberknecht in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Magnus Warming und Oscar Vilhelmsson. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Darmstadt und der Hansa aus.