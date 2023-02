Formel 1: Carrie Schreiner will in F1 Academy durchstarten - bringt neue Frauenserie die Wende?

Sechs von 15 Cockpits in der neuen Frauenserie der Formel 1 sind besetzt - und Carrie Schreiner mittendrin. Ist das die neue Chance für die Saarländerin?

Dieses Comeback kommt unerwartet: Sieben Jahre nach ihren letzten Formel-Rennen in der britischen und deutschen Formel 4 ist Carrie Schreiner zurück im Formelsport - und das auch noch in einer Serie der Formel 1! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Schreiner wird für das ART-Team in der F1 Academy Series fahren. Mit dieser Meisterschaft will die Formel 1 gezielt Frauen fördern, um möglichst bald wieder eine Frau in der Königsklasse zu haben. Giovanna Amati war 1992 die bisher letzte. Sie konnte sich mit dem Brabham-Judd aber nie qualifizieren.