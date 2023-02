Kaufangebot für Manchester United bestätigt - Sir Jim Ratcliffe mischt mit

So plant Sabitzer seine Zukunft bei United

Einer der reichsten Männer Großbritanniens erklärt, ein Angebot für Manchester United abgegeben zu haben - Jim Ratcliffe geht damit auch in den Konkurrenzkampf zu einem Emir aus Katar.

„Sir Jim Ratcliffe und Ineos haben ein Angebot für die Mehrheitsbeteiligung am Manchester United Football Club abgegeben. Wir würden unsere Rolle als langfristige Hüter von Manchester United im Namen der Fans und der breiteren Gemeinschaft sehen“, hieß es in einem Statement. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Wettbieten um ManUnited voll entbrannt

Und weiter: „Wir sind ehrgeizig und sehr wettbewerbsfähig und möchten in Manchester United investieren, um den Verein wieder zur Nummer eins in der Welt zu machen und den Verein zu einem Leuchtturm für einen modernen, fortschrittlichen und fanorientierten Ansatz zu machen.“

Ratcliffe ist einer der vermögendsten Personen in England mit geschätzten 21 Milliarden Euro. Der Finanz-Riese war zuletzt indes mit dem Versuch gescheitert, den FC Chelsea zu kaufen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ratcliffe im Duell mit Scheich aus Katar

Der Vorsitzende einer der größten Banken Katars wolle dem Klub wieder zum Glanz vergangener Tage verhelfen, erklärte Al Thani in einem Statement, das in den englischen Medien die Runde machte.

Bis vergangenen Freitag war es für Interessenten möglich gewesen, Gebote abzugeben. Die in New York ansässige Handelsbank Raine wird in den kommenden Tagen die Offerten sichten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)