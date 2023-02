Bundesliga: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen, 2:0 (1:0)

Marco Friedl avancierte vor 50.000 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen den Gastgeber mit einem Eigentor in Erscheinung trat (8.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Randal Kolo Muani erhöhte für Frankfurt auf 2:0 (52.). Mit einem Doppelwechsel wollte Werder frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Ole Werner Maximilian Philipp und Lee Buchanan für Jens Stage und Anthony Jung auf den Platz (68.). Mit Jesper Lindström und Mario Götze nahm Oliver Glasner in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Faride Alidou und Lucas Alario. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Dankert (Rostock) feierte Eintracht Frankfurt einen dreifachen Punktgewinn gegen Bremen.