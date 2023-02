Voigt nach Staffel bei Biathlon-WM: „Ich hab‘s den Kritikern gezeigt“

Im Staffel-Rennen der Biathlon-WM in Oberhof holten die deutschen Damen mit Voigt als Startläuferin am Samstag Silber, ihr Einsatz stand zuvor aufgrund schwacher Leistungen nicht fest. (NEWS: Alle Infos zum Biathlon)

Mit einer tadellosen Schießleistung, zehn Treffer bei zehn Schuss, und einer soliden Performance in der Loipe überzeugte Voigt aber. So übergab die Thüringerin auf Rang fünf mit lediglich 13 Sekunden Rückstand an die zweite Deutsche, Hannah Kebinger. Im ARD-Interview ließ sie im Anschluss tief in ihre Gefühlswelt blicken: „Ich glaube ich habe den Kritikern, die ein bisschen an meinem Start in der Staffel gezweifelt haben, gezeigt, dass ich die Position eins total gut meistern kann.“