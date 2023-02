Geburtstagskind Klosterhalfen beschenkt sich mit DM-Gold

Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat sich ihren 26. Geburtstag mit der Goldmedaille bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund versüßt.

Die 5000-m-Europameisterin gewann am Samstag bei der Entscheidung über 3000 m in starken 8:34,89 Minuten und blieb damit nur rund zwei Sekunden über ihrem deutschen Rekord.

Für Klosterhalfen, die in den USA trainiert, war es der erste Auftritt in der Hallensaison. Zuletzt war die Rheinländerin Mitte Dezember bei der Cross-EM in Turin gestartet und hatte dort Silber gewonnen.