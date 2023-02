Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Köln, 3:0 (1:0)

Die 46.850 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Gil Bastiao Dias brachte Stuttgart bereits in der neunten Minute in Front. Zur Pause reklamierte die Elf von Coach Bruno Labbadia eine knappe Führung für sich. In der Pause stellte der FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Dejan Ljubicic und Sargis Adamyan auf den Platz und ersetzten Eric Martel und Denis Huseinbasic. Für das 2:0 des VfB Stuttgart zeichnete Borna Sosa verantwortlich (59.). Steffen Baumgart wollte Köln zu einem Ruck bewegen und so sollten Kingsley Schindler und Jan Thielmann eingewechselt für Benno Schmitz und Florian Kainz neue Impulse setzen (64.). Den Vorsprung des VfB ließ Tanguy Coulibaly in der 74. Minute anwachsen. Die Gastgeber stellten in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Pascal Stenzel, Enzo Millot und Josha Vagnoman für Chris Führich, Genki Haraguchi und Waldemar Anton auf den Platz. Unter dem Strich verbuchte Stuttgart gegen den 1. FC Köln einen 3:0-Sieg.